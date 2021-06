Berlinerinnen und Berliner können sich seit heute in einem Podcast über die Wahlen am 26. September informieren. "Berlin wählt" erklärt in zehn Folgen die Abstimmung zur Neubesetzung des Berliner Abgeordnetenhauses und des Deutschen Bundestags, wie die Landeszentrale für politische Bildung am Mittwoch mitteilte. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Was wird in Parlamenten entschieden? Wer darf wählen und wer nicht? Gibt es mehr als dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung noch Unterschiede zwischen dem Wahlverhalten in Ost- und Westberlin? Oder: Warum sind Frauen noch immer unterrepräsentiert? Den Postcast gebe es überall, wo es Podcasts gibt. Gastgeberin ist die Journalistin und Podcasterin Hannah Grünewald, die Berliner Politikerinnen und Politiker befragt. Die erste Folge beschäftigt sich damit, wie das Abgeordnetenhaus in Berlin funktioniert. Zu Gast: Dennis Buchner (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses. "Der Podcast ist ein Angebot für alle, die verstehen wollen, wie Politik in Berlin gemacht wird", hieß es. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge heraus. In zwei Wochen folgt die Spandauer Bezirksverordnete Janine Schneider.