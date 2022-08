Eine Woche lang war Timothy S. verschwunden, nun ist der vermisste Student wieder aufgetaucht. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurde der Mann bereits am vergangenen Freitag "im Rahmen eines Polizeieinsatzes in einer Berliner Wohnung festgestellt". Er sei die Obhut seiner Familie übergeben worden.

Laut Polizei soll der Mann in der Wohnung gegen seinen Willen festgehalten worden sein. Nähere Angaben machte die Behörde nicht, teilte aber mit, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Die Ermittlungen dazu laufen.

Von Timothy S. fehlte sieben Tage lang jede Spur. Zuletzt gesehen wurde er in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli in einer Sparkassenfiliale in der Zehlendorfer Straße in Teltow.

Nach Angaben der Polizei hatte er den Abend zuvor in der Nord-Neuköllner Kneipe "Bechereck" verbracht. Die Polizei suchte nach ihm, bat schließlich um Mitthilfe und veröffentlichte Fotos des Vermissten. (Tsp)