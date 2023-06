Polizei Berlin bat um Mithilfe Vermisste Seniorin aus Schöneberg gefunden

Im Fall einer Seniorin, die seit Montag in Berlin-Schöneberg vermisst worden war, gibt die Polizei Entwarnung: Passanten hätten die 74-Jährige bereits am Montag hilflos im öffentlichen Straßenland entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Demenzkranke sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Berliner Polizei hatte am Donnerstag um Mithilfe bei der Suche gebeten und ein Foto der Frau veröffentlicht. Dank der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Identität der Seniorin im Krankenhaus geklärt und ihr Aufenthalt der Polizei übermittelt werden. (Tsp)