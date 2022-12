Polizei Berlin fahndet nach Verdächtigem Mann attackiert Ex-Partnerin in der City-West – schwer verletzt

Ein Mann hat am Montag in Berlin seine Ex-Partnerin angegriffen und schwer verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand sei stabil, sagte ein Polizeisprecher am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der Täter sei noch flüchtig, die Ermittler fahnden nach ihm. „B.Z.“ und „Bild“ (online) berichteten, auf die Frau sei geschossen worden. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.

Der Mann soll die Frau am späten Nachmittag in der Kurfürstenstraße/Ecke Kleiststraße attackiert haben – den Zeitungsberichten zufolge auf einem Grünstreifen vor der Urania. Der Bereich wurde abgesperrt, es habe größere Verkehrsbehinderungen gegeben, teilte Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mit.

Weitere Details und Hintergründe zu der Tat nannte die Polizei zunächst nicht. (dpa, Tsp)

