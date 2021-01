Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Räubers.

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am 14. November 2019, gegen 0.30 Uhr, eine Bordellwohnung am Hindenburgdamm aufgesucht, dort die Hausdame mit einem Messer bedroht und Geld gefordert zu haben.

Nachdem die Bedrohte dem Tatverdächtigen Geld übergab, flüchtete der Gesuchte in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Ein weiteres Foto der Polizei zeigt den Raub. Foto: Polizei Berlin

Hinweise bitte an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473110 sowie per E-Mail an dir4K31@polizei.berlin.de, oder auch an jede andere Polizeidienststelle.