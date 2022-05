Die Berliner Polizei sucht nach einer 17-jährigen Frau aus Marienfelde. Sharleen Boguslawski wird seit Donnerstag, 5. Mai, vermisst und war zuvor in stationärer Behandlung in einer Klinik in Wedding. Sie ist psychisch erkrankt und gilt als suizidgefährdet.

Am vergangenen Donnerstag war sie laut Polizei mit einer schwarzen Hose und einer grünen Trainingsjacke bekleidet. Ein Mobiltelefon, Ausweispapiere oder Geld hatte sie nicht dabei. Die 17-Jährige ist etwa 156 cm groß und von kräftiger Statur.

Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt das Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473445 entgegen.

Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können.

Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier.

Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de