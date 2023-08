Berliner Polizei bittet um Mithilfe Zwei fünfjährige Kinder aus Spandauer Geflüchtetenunterkunft vermisst

Mit Fotos sucht die Polizei Berlin nach zwei fünfjährigen Jungen. Godwin Goodluck und David Aliyeva wurden zuletzt am Samstagnachmittag gesehen.

Demnach haben die Kinder gegen 14 Uhr gemeinsam die Gemeinschaftsunterkunft in der Spandauer Straße in Spandau verlassen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die beiden letztmalig gegen 15 Uhr an der Kreuzung Magistratsweg / Brunsbütteler Damm gesehen wurden.

Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den vermissten Kindern (zur Polizeimeldung hier). Gefragt wird: Wer hat die Kinder seit dem 26. August 2023, 14 Uhr gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Kinder machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Personenbeschreibung Godwin Goodluck:

schlanke Gestalt

130 – 140 cm groß

braune Augen

lockige und kurze Haare

spricht englisch, gebrochen deutsch

bekleidet mit einem T-Shirt, schwarzen Shorts und schwarzroten Badelatschen

Personenbeschreibung David Aliyeva:

schlanke Gestalt

dunkle und kurze Haare

Muttermal mittig auf der Stirn

spricht türkisch

bekleidet mit einem blauen T-Shirt mit Abbildungen von „Paw Patrol“, schwarzen Shorts mit Abbildungen von „Paw Patrol“

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail, entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.