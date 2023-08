Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Großbrand am Alten Landtag in Potsdam – Dachstuhl teils eingestürzt

In einem leerstehenden Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Landtags am Brauhausberg in Potsdam ist ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr berichteten auf Twitter von einem „Großbrand“. Der Dachstuhl sei in Brand geraten und teilweise eingestürzt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest am frühen Abend. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung.

Gegen 15.25 Uhr sollen mehrere Personen den Notruf alarmiert haben. Die Feuerwehr habe ein Großaufgebot geschickt. Sie war mit 48 Einsatzkräften und 26 Fahrzeugen vor Ort. Um ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern, baute die Feuerwehr eine sogenannte Riegelstellung auf.

Mehr als zweieinhalb Stunden nach den ersten Notrufen dauern die Löscharbeiten mithilfe von Drehleitern weiter an, es stieg aber nur noch wenig Qualm aus dem Dachstuhl auf, hieß es gegen 17.45 Uhr. Doch noch immer fuhren Einsatzfahrzeuge der Polizei in Richtung Braushausberg.

Eine schwarz-braune, weithin sichtbare Rauchsäule stand über der Innenstadt und beunruhigte nicht nur direkte Anwohner. Über die NINA-App warnte die Regionalleitstelle die Bevölkerung wegen der starken Rauchentwicklung vor einer Geruchsbelästigung. Der Brandgeruch waberte bis in die Außenbezirke der brandenburgischen Landeshauptstadt.

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei auf dem Brauhausberg, der Alte Landtag steht teilweise in Flammen. © dpa/Georg Moritz

Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, das Ordnungsamt und Rettungswagen vor Ort. Bisher seien keine Personen zu Schaden gekommen, hieß es. Angaben zur Größe des Schadens konnte die Potsdamer Feuerwehr noch nicht machen.

Die Polizei sperrte die Straße zum Brauhausberg, auch Linienbusse konnten nicht mehr durchfahren. Die Straße unterhalb der Alten Landtags war auch nach mehr als zwei Stunden noch für den Verkehr gesperrt, nur Anwohner durften durchfahren. Ein Verkehrschaos in der Innenstadt blieb allerdings aus. Linienbusse nach Ferch und Hermannswerder standen an der Absperrung und warten auf die Weiterfahrt. Die meisten Fahrgäste verließen die Busse jedoch und wichen offenbar auf andere Verkehrsmittel aus.

Bereits vor zwei Wochen brannte es auf dem Gelände

Vor nicht einmal zwei Wochen hatte es bereits auf dem Gelände des Alten Landtags gebrannt. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli gab es drei kleinere Feuer in einem Nebengebäude des leerstehenden Hauses. Auf dem Areal gab es in der jüngsten Vergangenheit immer wieder auch Vandalismus.

Die Straßen rund um das Gelände wurden abgesperrt. © Andreas Klaer PNN/Andreas Klaer PNN

Bis 2013 tagte in dem einst repräsentativen Bau auf dem Brauhausberg der brandenburgische Landtag. Gebaut wurde das Haus in den Jahren 1899 bis 1902 als Königlich-Preußische Kriegsschule. Zu DDR-Zeiten war das Gebäude Sitz der SED-Bezirksleitung, ehe ab 1990 der Landtag dort einzog. 2013 fand die letzte Landtagssitzung auf dem Brauhausberg statt, das Parlament zog ins wiederaufgebaute Stadtschloss in der Potsdamer Mitte.

Anschließend stand das Gebäude mehrere Jahre leer, ehe es 2015 und 2016 als Unterkunft für zeitweise mehr als 400 Flüchtlinge genutzt wurde. Mittlerweile ist das Gebäude baufällig. Eigentümer ist der Berliner Investor Sanus, der seit Jahren ankündigt, das Gebäude sanieren zu wollen und dort Luxuswohnungen zu etablieren. (mit dpa)