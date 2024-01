Polizei fahndet nach Tatverdächtiger Familie in Berlin verfolgt und Kind behindertenfeindlich beleidigt

Die Berliner Polizei fahndet wegen des Verdachts der Volksverhetzung nach einer bislang unbekannten Frau. Am Montag veröffentlichte die Behörde ein Foto der Tatverdächtigen und bat Zeugen um Mithilfe.

Die Frau steht im Verdacht, eine Familie vor einem Jahr – am 26. Januar 2023 gegen 14 Uhr – am Markt am Breslauer Platz in Friedenau verfolgt zu haben. Sie soll sich bedrohend und verächtlich sowie behindertenfeindlich gegenüber einem kleinen Kind geäußert haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Frau machen können. Auch Personen, die die Frau vor, bei oder nach der Tat gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich melden.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664-953599 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp)