Polizei hebt den Sperrkreis auf Entschärfung von Weltkriegsbombe in Berlin-Schmargendorf erfolgreich abgeschlossen

Nach der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat die Polizei den am Mittwoch eingerichteten Sperrkreis wieder aufgehoben. Das teilte ein Sprecher der Berliner Polizei dem Tagesspiegel mit.

Nach dem Fund der Bombe war die Polizei am Mittwoch stundenlang mit der Evakuierung des eingerichteten Sperrkreises im Radius von 500 Metern um den abgesperrten im Ortsteil Schmargendorf beschäftigt.

Gegen 16.40 Uhr war der Sperrkreis evakuiert. Alle Menschen hätten das Gebiet zu diesem Zeitpunkt verlassen, wie die Polizei auf dem Nachrichtenportal X mitteilte. Spezialisten würden nun mit der Entschärfung der Weltkriegsbombe beginnen.

Rund 7500 Menschen waren von der Polizei aufgefordert worden, ihre Wohnungen bis 9 Uhr zu verlassen. Neben etwa 30 Wohnblocks sind auch mehrere Geschäfte und drei Kitas von der Sperrung betroffen.

Folgende Straßen sind von der Sperrung ganz oder teilweise betroffen: Der Sperrkreis der Polizei. © Berliner Polizei / Openstreetmap Binger Straße

Eberbacher Straße

Forckenbeckstraße

Franz-Cornelsen-Weg

Friedrichshaller Straße

Heidelberger Platz

Helene-Jacobs-Straße

Homburger Straße

Johannisberger Straße

Mecklenburgische Straße

Nauheimer Straße

Rudolf-Mosse-Straße

Schlangenbader Straße

Sodener Straße

Wiesbadener Straße

Kleingartenanlage Johannisberg (bis Nelkenweg)

Kleingartenanlage Binger Loch an der Rudolf-Mosse-Straße

Kleingartenanlage Alt-Rheingau

Kleingartenanlage Kissingen

Kleingartenanlage Mannheim

Kleingartenanlage Friedrichshall

Kleingartenanlage Oeynhausen (bis Tulpenweg)

Abzweig Steglitz der BAB 100, ab Anschlussstelle Schmargendorf

330 Polizeikräfte sind nach Polizeiangaben im Einsatz. Wie die Polizei am Dienstagabend mitgeteilt hatte, geht von der 250 Kilogramm schweren Bombe in der Mecklenburgischen Straße im Ortsteil Schmargendorf keine unmittelbare Gefahr aus. Sie wurde am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten gefunden. Bei der Entschärfung soll eine Schneideanlage mit Hochdruckwasser eingesetzt werden, wie die Polizei mitteilte.

Eine Sprecherin der Berliner Polizei hatte am Vormittag auf Nachfrage gesagt, die Polizei gehe in dem Sperrkreis von Haus zu Haus und kontrolliere, ob die Gebäude leer sind, oder Menschen Hilfe beim Verlassen des Bereichs brauchen – etwa durch die Feuerwehr oder andere Sanitätsdienste. Auch mit Lautsprecherdurchsagen wurde auf die Evakuierung und die anstehende Bombenentschärfung aufmerksam gemacht. Die Evakuierung dauere erfahrungsgemäß meist deutlich länger als die letztliche Entschärfung der Bombe, sagte die Polizeisprecherin.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf stellte für den Zeitraum Notunterkünfte zur Verfügung, die seit 10 Uhr genutzt werden können. Sie befinden sich

in der Gretel-Bergmann-Sporthalle (Rudolstädter Straße 77 in 10713 Berlin-Wilmersdorf) und

in der Horst-Käsler-Sporthalle (Fritz-Wildung-Straße 9 in 14199 Berlin-Schmargendorf)

Die Polizei informierte auf X, dass für Menschen, die sich nicht selbstständig in eine Notunterkunft begeben können, an der Ecke Wiesbadener Straße/Schlangenbader Straße BVG-Busse bereitstünden.

Darüber hinaus gibt es eine Hotline zur Notunterbringung, an die sich betroffene Bürger und Bürgerinnen wenden können. Sie ist unter (030) 9029-13778 zu erreichen. (Tsp, dpa)