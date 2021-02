Ein 26-Jähriger sitzt seit Mittwoch in Berlin in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, 242 Tablets aus der Willy-Brandt-Schule in Gesundbrunnen gestohlen zu haben. Das gab die Staatsanwaltschaft bekannt. Die Tablets sind bisher nicht wieder aufgetaucht.

Ende Januar waren die Geräte im Wert von 100.000 Euro, die als Hilfe für bedürftige Kinder beim Homeschooling gedacht waren, entwendet worden. Wie berichtet, gerieten kurz nach dem Diebstahl Reinigungskräfte der Schule unter Verdacht. Ob der verdächtige 26-Jährige in diesem Bereich tätig war, ist nicht bekannt.

Mehrere Prominente starteten nach dem Diebstahl eine Spendenaktion auf der Crowdfunding-Webseite "Betterplace", um neue Geräte zu besorgen. Bis Mittwochnachmittag kamen dort mehr als 16.300 Euro zusammen. Auch Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) kündigte raschen Ersatz an. (Tsp)