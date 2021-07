Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Bunkeranlage in einem Waldstück bei Oranienburg hofft die Polizei auf weitere Hinweise durch eine Obduktion. Bislang ist ungeklärt, warum die 26-Jährige sterben musste.

„Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin bei der Polizeidirektion Nord am Mittwoch. „Wir haben noch keinen Tatverdächtigen.“ Die Leiche sollte noch am Mittwoch obduziert werden. Die Ermittler gehen davon, dass die Frau getötet worden ist.

Die Leiche war am Montagabend in einem Waldstück an einer Bunkeranlage bei Friedrichsthal in Oranienburg im Landkreis Oberhavel entdeckt worden.

Laut Polizei handelt es sich bei der Toten um eine 26-Jährige aus Oranienburg. Die Frau sei bereits seit vergangenem Donnerstag nicht mehr gesehen worden und seit Samstag bei der Polizei als vermisst gemeldet, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Dienstag auf Nachfrage. Hinweise auf ein Sexualvergehen lägen bislang jedoch nicht vor.

Die Mordkommission ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Am Donnerstag wurde die Frau den Angaben der Polizei zufolge zuletzt in Oranienburg am Bahnhof gesehen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Polizei bittet Zeugen, die die 26-Jährige nach ihrem Verschwinden noch gesehen haben, und Spaziergänger, denen Besonderheiten nahe der Bunkeranlage aufgefallen sind, sich bei der Polizeiinspektion Oranienburg oder jeder anderen Polizeistelle zu melden.

Mehr zum Thema Meldungen aus Berlin und Brandenburg Polizei stoppt mutmaßlichen Drogenhändler nach Verfolgungsjagd auf Fahrrädern

Montagearbeiter, die sich die Bunkeranlage ansehen wollten, hatten die Leiche entdeckt und die Polizei informiert. Die Anlage liegt versteckt im Wald und ist von Moos bewachsen. Am Dienstag war noch offen, ob die Frau in der Anlage starb. (mit dpa)