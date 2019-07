In der Residenzstraße in Reinickendorf ist am Montagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die 5. Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die näheren Hintergründe sind am Dienstagvormittag noch unklar: Laut einer Polizeisprecherin soll der 29-jährige Türke gegen kurz nach 19 Uhr ein Geschäft in der Residenzstraße betreten haben. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik, wo er notoperiert wurde.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, wo und wodurch der Mann verletzt wurde. Die "B.Z." will erfahren haben, er sei nach einer Messerattacke schwer verletzt in das Internetcafé geflüchtet.

Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei Personen, ebenfalls türkische Staatsbürger, festgenommen. Das teilte die Berliner Polizei mit. Eine der beiden soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (Tsp)