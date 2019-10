Am Landgericht Frankfurt (Oder) hat der Prozess gegen zwei Frauen begonnen, die eine andere Frau in die eiskalte Oder geschubst haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) wirft den beiden vorbestraften Angeklagten im Alter von 19 und 31 Jahren versuchten Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Beide wurden einen Tag nach dem Vorfall am 7. Januar dieses Jahres verhaftet und sitzen seit dem in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt am Montag verweigerten beide die Aussage.

Laut Anklage gehörten die Angeklagten zu einer sechsköpfigen Gruppe, die der 33-Jährigen aufgelauert, unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und sie dort gequält und bestohlen hatte.

Das Motiv: Das Opfer habe zu einem der Männer aus der Gruppe eine gescheiterte Beziehung gehabt und dieser habe sich rächen wollen, sagte der Staatsanwalt in der Anklageverlesung.

Anschließend hätten die beiden Angeklagten in Begleitung einer weitere Frau aus der Gruppe das Opfer gezwungen, sie zum Frankfurter Oderufer zu begleiten. Dort sollen sie die Frau in Tötungsabsicht in den 3,2 Grad kalten Fluss geschubst haben, um die vorhergehenden Straftaten zu verdecken.

Das Opfer wurde laut Anklage zunächst 110 Meter von der Strömung mitgerissen und konnte sich dann an einer Leiter am Ufer retten.

Der Prozess wird am 28. Oktober fortgesetzt. Dann soll das Opfer als Zeugin gehört werden. (dpa)