Nach einem tödlichen Unfall zwischen einem Skateboardfahrer und einer Fußgängerin in Berlin-Marienfelde bittet die Polizei öffentlich um Mithilfe.

Nach Angaben der Polizei lief die 38-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr eine Rampe im Bereich eines Hausdurchgangs in der Waldsassener Straße 40 hinunter. Dabei soll sie von einem hinabfahrenden Skateboardfahrer touchiert worden sein und stürzte.

Am Freitag erlag die Frau in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Der mutmaßliche Fahrer und eine weitere Person auf einem Skateboard entfernten sich laut Polizei unerkannt vom Unfallort. [Mehr aktuelle Polizeimeldungen lesen Sie in unserem Newsblog.]

Nun bitten die Ermittler um Hinweise und fragen, wer den Unfall am 18. Januar beobachtet hat und Angaben zum Hergang machen kann, wer Skateboardfahrer kennt, die im Umfeld der Waldsassener Straße unterwegs sind, und Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen kann oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann.

Hinweise können an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) unter der Telefonnummer (030) 4664-472800, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. (Tsp)