Ein Unbekannter hat in Potsdam mit einem Messer auf eine Radfahrerin eingestochen und die 45-Jährige schwer verletzt.

Die Frau sei am Freitagnachmittag auf dem Gehweg der Wetzlarer Straße in Richtung Großbeerenstraße gefahren, als ihr ein Radfahrer entgegen gekommen sei, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit.

Als beide an der Haltestelle Betriebshof auf gleicher Höhe gewesen seien, habe der Unbekannte ein Cuttermesser gezückt und der Frau wortlos in den linken Oberarm gestochen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die 45-Jährige wurde mit einer tiefen Fleischwunde in ein Krankenhaus gebracht. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief zunächst erfolglos.

Laut Beschreibung der Polizei soll es sich um einen Mann zwischen 25 und 30 Jahren mit Dreitagebart und kräftiger Statur handeln, 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug demnach eine hellgraue Jacke und eine dunkle Hose, hatte blonde Haare und fuhr ein rot-schwarzes Mountainbike. (dpa,Tsp)