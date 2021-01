Ein 97-Jähriger ist Berlins 50. Verkehrstoter im Jahr 2020. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb er am 23. Dezember.

Er war am 25. November bei einem Unfall in Neu-Hohenschönhausen schwer verletzt worden: Ein 53-Jähriger hatte seinen Lkw auf einem Supermarktparkplatz in der Ernst-Barlach-Straße rückwärts gefahren und dabei den Mann erfasst.

Damit gab es im gesamten Jahr 2020 zehn Verkehrstote mehr als noch 2019 - diese Entwicklung zeichnete sich bereits nach den ersten vier Monaten des Jahres ab.

Von den 50 Getöteten in 2020 waren 19 zu Fuß unterwegs, 17 per Fahrrad und neun auf motorisierten Zweirädern. Drei tödlich Verunglückte saßen in Autos, zwei weitere in anderen Fahrzeugen. Tsp