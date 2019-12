Am Sonntagabend verletzte sich ein 88-Jähriger bei einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn in Prenzlauer Berg schwer. Der 88-jährige Fußgänger nutzte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 19 Uhr einen Übergang über die Straßenbahngleise der Bornholmer Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Bahn der Linie M13, die von einem 43-Jährigen in Richtung Schönhauser Allee gefahren wurde.

Der Senior wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, wo er mit Kopfverletzungen stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)