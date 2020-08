Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Charlottenburg erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. Bisherigen Erkenntnisse zufolge fuhr ein 38-jähriger Volvo-Fahrer auf der Haubachstraße in Richtung Schloßstraße. Kurz vor 18 Uhr bog der Mann nach links in die Kaiser-Friedrich-Straße ab und erfasste hierbei den 15-jährigen Fußgänger.

Der Jugendliche überquerte zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn der Kaiser-Friedrich-Straße. Der Schüler kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (Tsp)