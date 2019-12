Ein nach rechts abbiegender Lkw hat in Johannisthal, einem Ortsteil von Treptow-Köpenick, einen Radfahrer erfasst. Der Lkw-Fahrer war auf der Rixdorfer Straße Richtung Südostallee unterwegs, sagte ein Sprecher der Feuerweghr. Er wollte dann rechts in die Kiefholzstraße einbiegen. Dabei erfasste er einen Radfahrer, der auf der Rixdorfer Straße geradeaus unterwegs war.

Der Mann wurde unter dem Lkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nähere Angaben zu dem Unbfallopfer und seinen Verletzungen konnten Polizei und Feuerwehr noch nicht machen.

Abbiegefehler sind laut Verkehrsbilanz der Polizei die häufigste Unfallursache. Erst Ende November wurde eine schwangere Radfahrerin von einem abbiegenden Auto erfasst.

Es ist der zweite schwere Verkehrsunfall in zwei Tagen – am Mittwochnachmittag überfuhr ein Autofahrer in Charlottenburg eine rote Ampel und erfasste eine Radfahrerin, die gerade bei Grün einen Fußgängerüberweg querte. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Am Freitag soll eine Mahnwache für die 69-Jährige nahe dem Unfallort auf der Schloßbrücke stattfinden. (Tsp)