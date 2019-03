Bei einem Verkehrsunfall am Alexanderplatz in Mitte wurde ein Radfahrer in der Nacht zu Freitag schwer verletzt. Aus der Memhardstraße kommend fuhr der 28-Jährige gegen 1 Uhr über die Kreuzung in Richtung Alexanderstraße, als er in der Kreuzungsmitte mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. Der 52-jährige Fahrer wollte links in die Karl-Liebknecht-Straße abbiegen. Der Radfahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Tsp)

