Gleich zwei Mal ist die Feuerwehr in der Nacht zu Montag wegen brennender Autos ausgerückt. In Adlershof sind gegen 0.30 Uhr zwei Audis im Autohaus Audi-Centrum in der Rudower Chaussee vollständig ausgebrannt, zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Unbekannte sollen die Pkw nach Angaben der Polizei angezündet haben. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher. Bisher gebe es keine Anhaltpunkte für eine politisch motivierte Straftat, jedoch habe der Staatsschutz Kenntnis von den Bränden erhalten.

Ebenfalls wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt das Lka, nachdem gegen drei Uhr ein geparkter Hyundai in der Herbststraße in Reinickendorf brannte. Hier bemerkte ein Nachbar die Flammen. Das Fahrzeug brannte fast vollständig aus, ein weiteres Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Zu einer möglichen politischen Motivation der Straftat gebe es bisher keine Erkenntnisse, so der Polizeisprecher.

Am Montagmorgen brannte zudem ein Fahrzeug in einer Garage in Hakenfelde im Bezirk Spandau. Hierbei wurde laut Berliner Feuerwehr eine Person verletzt. (Tsp)