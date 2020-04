Gefälschte SPD-Plakate auch in Berlin aufgetaucht

Am Donnerstag und Freitag sind auch in Berlin mehrere gefälschte SPD-Plakate aufgehängt worden. Zuvor waren diese bereits in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht. Mehrere Motive befassen sich mit dem Thema Flüchtlinge. Die SPD hat die Urheberschaft von sich gewiesen.

So ist auf einem Plakat ein Foto eines vollen Flüchtlingsbootes zu sehen. Dazu sind die Textzeilen „Bleib' zuhause!“, „Meide soziale Kontakte!“ und „Halte Abstand!“ gestellt. Auf einem anderen ist zu lesen: „Großveranstaltungen in Deutschland: Abgesagt!“ „Massenlager in Moria: Jeden Tag!“ Dahinter ist ein Foto abgebildet, das offenbar ein Flüchtlingslager zeigen soll.

Auf anderen steht: "Wir warten solange auf eine europäische Lösung, bis Corona das Flüchtlingsproblem für uns gelöst hat."



„Es handelt sich bei den Plakaten um Fake-Plakate, die nicht von der SPD stammen und rechtswidrig in die Schaukästen in verschiedenen Städten angebracht wurden“, sagte eine Sprecherin des SPD-Parteivorstandes in Berlin. „Wir wissen derzeit noch nicht, wer dafür verantwortlich ist.“ Man werde die Vorfälle zur Anzeige bringen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin hat die Ermittlungen zu gefälschten Plakaten, übernommen.