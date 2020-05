Kreuzberg, Reinickendorf, Wedding: Autos brennen in Berlin

In der Nacht zum 2. Mai haben in Berlin mehrere Autos gebrannt. Die Feuerwehr rückte eigenen Angaben zufolge nach Kreuzberg, Wedding und ins Märkische Viertel aus. Dort standen auf einem Parkplatz gleich vier Fahrzeuge in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen sagte. Ein weiteres Auto wurde laut Polizei von dem Feuer beschädigt.



Die Polizei sieht derzeit keine Anhaltspunkte für einen möglichen politischen Hintergrund der Brände in Wedding und in Reinickendorf, wie ein Sprecher sagte. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittle wegen Brandstiftung. Die Einschätzung könne sich aber im Laufe der Ermittlungen noch ändern. Zu dem Brand in Kreuzberg könne er sich noch nicht äußern, sagte der Sprecher.

Eine knappe Stunde vor Mitternacht wurde die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge in die Lindenstraße in Kreuzberg gerufen, weil ein Auto komplett in Flammen stand. Wenige Stunden später brannte ein Geländewagen in der Weddinger Plantagenstraße, er wurde laut Polizei stark an der Front beschädigt. Es habe sich nicht um ein Firmenfahrzeug gehandelt, sagte der Polizeisprecher.

Am frühen Morgen rückte die Feuerwehr erneut aus, diesmal nach Reinickendorf in die Finsterwalder Straße. 14 Einsatzkräfte waren nach Feuerwehrangaben vor Ort. Knapp eine Stunde hätten sie die Flammen der lichterloh brennenden Fahrzeuge gelöscht, sagte der Feuerwehrsprecher. Zuvor berichtete die „Berliner Morgenpost“.

In Berlin brennen nachts immer wieder Fahrzeuge. Häufig handelt es sich um Brandstiftung. (dpa)