Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl nach Mordversuch in Brandenburg

Nach dem beinahe tödlichen Angriff auf eine 35-Jährige in Brandenburg/Havel hat die Staatsanwaltschaft Potsdam Haftbefehl gegen ihren 32-jährigen Lebensgefährten beantragt. „Wir haben es als versuchten Mord eingestuft“, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der Mann soll die Frau in ihrer Wohnung lebensgefährlich verletzt haben. Man wolle die Auslieferung des Mannes, der am Dienstagabend gemeinsam mit dem einjährigen Kind des Paares in Prag festgenommen worden war, betreiben, sagte der Sprecher.



Die Polizei hatte am Dienstag mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann gesucht - zunächst ohne Erfolg. Am Abend wurde er dann in Prag festgenommen. Das einjährige Kind des Paares sei wohlauf und befinde sich nun in Obhut. Die 35-Jährige befinde sich weiterhin im Krankenhaus. Sie war lebensgefährlich verletzt worden. Ob sie sich weiterhin in Lebensgefahr befinde, konnte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen, auch nicht, wo sich das Kind derzeit befindet. Weder die Frau, noch der Mann konnten nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang vernommen werden. (dpa)