Mehrfamilienhaus eingestürzt im Kreis Oberhavel - ein Toter

Bei dem teilweisen Einsturz eines Mehrfamilienhauses am Samstagmorgen in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) ist ein Mensch gestorben, drei weitere sind schwer verletzt worden. Dies teilte ein Sprecher der Katastrophenschutz- und Rettungsdienstleitstelle Eberswalde am Mittag mit. Zwei weitere Menschen wurden demnach noch vermisst. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. „Anwohner hatten uns von einem lauten Knall berichtet“, sagte der Sprecher.



Die Polizei vermutet eine Explosion. „Wegen möglicher Eigengefährdung können wir das Haus zur Zeit nicht untersuchen. Es könnte weiter einstürzen“, so ein Polizeisprecher. Eine komplette Stirnseite des Gebäudes lag in Trümmern. Die Straße vor dem mehrstöckigen Wohnhaus in der Ortsmitte wurde abgesperrt. Katastrophenschutz und Rettungskräfte aus Berlin sowie den Landkreisen Barnim und Oberhavel wurden alarmiert. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort. (dpa)