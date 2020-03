Schlägerei in Neukölln - ein Verletzter mit Kopfplatzwunde

Ein Mann ist bei einer Schlägerei in Berlin-Neukölln verletzt worden. Insgesamt sechs Menschen seien an der Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Silbersteinstraße beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Der Verletzte kam mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus. Nähere Angaben zur Ursache des Streits und zu den Beteiligten lagen zunächst nicht vor. (dpa)