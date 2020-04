Marzahn: Mann in Straßenbahn mit Messer attackiert

Gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Samstag soll ein Mann in der Strahenbahnlinie M6 einen 60-Jährigen mit einem Messer attackiert und an der Hand verletzt haben. Der Täter habe sich zuvor mit zwei weiteren Männern lautstark unterhalten, als der 60-Jährige die Gruppe um Ruhe bat. Daraus habe sich ein Streitgespräch ergeben, in das sich ein weiterer Fahrgast einmischte, um den 60-Jährigen zu unterstützen.

Plötzlich habe sich der Täter aus der Gruppe gelöst und ein Arbeitsmesser gezogen, mit dem er den Mann an der Hand verletzte. Der Fahrer habe den Streit bemerkt und die Tram an der Landsberger Alle Ecke Blumberger Damm angehalten.

Die Dreiergruppe habe daraufhin die Bahn verlassen und sich getrennt. Die Männer seien in unterschiedliche Richtungen davon gelaufen. Zwei von ihnen konnten von der Polizei jedoch kurz darauf gestoppt und festgenommen werden, es handelte sich um einen 20- und einen 23-Jährigen. Der Mann, der dem 60-Jährigen die Schnittverletzung zufügte, soll jedoch weiter flüchtig sein.

Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der festgenommene 23-Jährige gab während der polizeilichen Maßnahmen an, dass ihm der Fahrgast, der den 60-Jährigen unterstützen wollte, ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Nachalarmierte Sanitäter brachten auch ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizeidirektion 6 ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der gefährlichen und einfachen Körperverletzung.