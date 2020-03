Zwei Autos brennen in Lichterfelde Zwei Autos sind bei einem nächtlichen Feuer in Lichterfelde zerstört worden. Die Fahrzeuge gingen am frühen Dienstagmorgen gegen 01.45 Uhr in der Königsberger Straße in Flammen auf, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde niemand. Wer oder was das Feuer auslöste, war noch unklar.



In Berlin werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. In der vergangenen Nacht ging ein Wagen auf einem Supermarktparkplatz in Schöneberg in Flammen auf. (dpa)