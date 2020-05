Radfahrer von Lastwagen überrollt und getötet

Ein Fahrradfahrer ist in Berlin-Hohenschönhausen von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag gegen 14.00 Uhr auf dem Radweg an der Rhinstraße Ecke Landsberger Allee, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer, dessen Alter noch nicht mitgeteilt wurde, fuhr demnach Richtung Allee der Kosmonauten. Neben ihm war ein 49 Jahre alter Lastwagen-Fahrer in derselben Richtung unterwegs. Der Lkw bog rechts in die Landsberger Allee ab, erfasste dabei den Radfahrer und überrollte ihn, so die Polizei. Der Radfahrer starb noch am Unfallort.