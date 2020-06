Nach religiösen Beleidigungen zu Boden geschlagen und schwer verletzt

In der Nacht zu Dienstag sollen sich zwei Männer in Mitte gegenseitig religiös beleidigt haben, so dass einer von beiden den anderen niederschlug.

Gegen 23.25 Uhr hat ein 21-Jähriger einen 39-Jährigen am Alexanderplatz mit religiösen Hintergrund beleidigt. Der 39-Jährige soll dann eine religiöse Beleidigung erwidert haben. Daraufhin gerieten die Männer aneinander. Dabei schlug der 21-Jährige sein Gegenüber zu Boden und soll weiter auf ihn eingeschlagen und getreten haben.

In der Nähe patrouillierende Einsatzkräfte hörten die Hilferufe des am Boden Liegenden und kamen zu Hilfe. Sie nahmen den 21-Jährigen fest. Der 39-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, die von Rettungskräften vor Ort behandelt wurde. Nachdem die Beamten die Personalien des 21-Jährigen aufgenommen hatten, entließen sie ihn wieder.