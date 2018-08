Eine verdächtige Tüte am S-Bahnhof Alexanderplatz hat am Samstagnachmittag den S-Bahnverkehr unterbrochen. Züge der Linien S 5 , S7, S75 und S 9 hielten zwischen 14.30 und 16.45 Uhr nicht am Alexanderplatz und fuhren durch. Schließlich klärten Kriminaltechniker nach mehrfachem Röntgen, dass der Gegenstand unbedenklich ist. Nach Angaben der Polizei befand sich in der Tüte ein Drucker. Züge fahren den Bahnhof inzwischen wieder an. (Tsp)