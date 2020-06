Die Berliner Polizei hat Bilder eines Mannes veröffentlicht, der im Januar in einer Bäckerei in Prenzlauer Berg versucht haben soll, einen Kinderwagen mit einem einjährigen Mädchen mitzunehmen.

Das Ganze passierte am 4. Januar um 16.55 in der Raumerstraße 9 am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg. Die Mutter bestellte gerade, als der Mann den Kinderwagen samt Kind gegriffen und aus dem Laden geschoben hat, heißt es bei der Polizei.

Als die Frau das bemerkte, rannte sie ihm auf die Straße hinterher und stellte ihn. Er ließ Kinderwagen und Kind stehen und flüchtete.

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Verdächtigen. Er ist:

etwa 55 Jahre alt

etwa 175-180 Zentimeter groß

schlank

sprach Hochdeutsch mit leichtem Berliner Dialekt

trug zur Tatzeit eine Wollmütze.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Berlin

Er schob den Kinderwagen samt Kind aus dem Laden. Foto: Polizei Berlin

Wer den Mann kennt, weiß wie er heißt oder sich aufhält, oder wer den Vorfall gesehen hat, soll sich beim Landeskriminalamt 124 in der Keithstraße 30 melden – unter der Rufnummer (030) 4664–912444, E-Mail an: lka124@polizei.berlin.de. Hinweise nimmt aber jede Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)