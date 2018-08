Bei einem Zusammenstoß in Alt-Hohenschönhausen wurde am Dienstagmorgen ein Rollerfahrer schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr der 69-Jährige mit seinem Kleinkraftrad aus Richtung Rhinstraße kommend die Marzahner Straße.

Er wollte nach links in die Wollenberger Straße abbiegen und übersah hierbei vermutlich einen entgegenkommenden Lkw. Obwohl der 55-jährige Lastwagenfahrer sofort gebremst habe, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer zog sich bei dem Sturz Verletzungen am gesamten Körper zu. Zur stationären Behandlung wurde er in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer hatte einen Schock erlitten. Er wurde am Unfallort ambulant versorgt. (Tsp)