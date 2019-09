Am Montagvormittag wurde ein Soldat der Bundeswehr von zwei Männern in Neukölln angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der türkischstämmige 25-jährige Obergefreite gegen 9.20 Uhr in Dienstuniform auf der Saalestraße unterwegs. Dabei hörte er hinter sich ein Geräusch, drehte sich um und sah zwei Männer, von denen er den Eindruck hatte, dass sie ihm folgten. Kurz darauf griffen die beiden Unbekannten den Soldaten hinterrücks an und schlugen und traten auf ihn ein. Kurz bevor sie flüchteten, sprach ihm einer der Angreifer lautstark das Recht ab, die Uniform eines Soldaten tragen zu dürfen.

Mehr zum Thema Gelöbnis in Berlin Linksautonome wollen Bundeswehr angreifen

Der 25-Jährige erlitt durch den Tritt eines Angreifers eine Beinverletzung, weshalb er den Tatverdächtigen nicht folgen konnte. Die Suche der Polizei brachte keinen Erfolg. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin. (Tsp)