Ein Radfahrer ist am Dienstagabend von einem anderen Radfahrer angegriffen und mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht worden. Der Vorfall ereignete sich in der Admiralstraße in Berlin-Kreuzberg. Der rbb hatte zuerst berichtet, eine Polizeisprecherin bestätigte den Vorfall am Mittwoch.

Die Flüssigkeit habe auf der Haut des Opfers gebrannt, der 34-jährige Radfahrer sei zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann, der die Flüssigkeit versprüht hatte, konnte flüchten. Die Kleidung des Angegriffenen sei sichergestellt worden, um die Rückstände untersuchen zu können, sagte die Polizeisprecherin. Man ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mehr zum Thema Berlin-Prenzlauer Berg Radfahrerin mit unbekannter Flüssigkeit besprüht

In den vergangenen Jahren gab es bereits ähnliche Vorfälle. Im Dezember 2016 und Anfang 2017 hatte sich ein Mann auf seinem Fahrrad Frauen genährt, und ihnen dann Batteriesäure ins Gesicht gespritzt. Eine Verbindung zu diesen Vorfällen sei nicht bekannt, werde aber geprüft, hieß es seitens der Polizei. (Tsp)