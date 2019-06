In der Nacht zum Mittwoch wurde ein 23 Jahre alter Mann in Steglitz wegen seines jüdischen Glaubens von Unbekannten verletzt. Der 23-jährige US-amerikanische Staatsbürger soll gegen 21 Uhr in einer Parkanlage in der Nähe Rothenburg- Ecke Grunewaldstraße gewesen sein, als ihn aus einer 10-köpfigen Gruppe heraus drei Personen belästigten.

Eine der Personen soll den Mann dabei nach dessen Religion gefragt haben und ihn direkt ins Gesicht geschlagen haben, als der 23-Jährige antwortete, er sei jüdischen Glaubens.

Durch die Schläge ins Gesicht erlitt der 23-Jährige ein Hämatom am Auge. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen wegen antisemitischen Angriffs.