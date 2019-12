Eine 29-jährige Frau wurde heut Mittag in Spandau getötet. Anwohner eines Wohnhauses in der Heerstraße fanden gegen 13.20 Uhr die stark blutende Frau im Hausflur und alarmierten daraufhin Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr. Die Verletzte verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

Eine halbe Stunde später erschien der 36 Jahre alte, von der Frau getrennt lebende Ehemann auf einem Polizeiabschnitt und gab an, die 29-Jährige verletzt zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)