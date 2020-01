Die Polizei hat in Wittenau am Samstagabend zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Ein Anwohner des Windhalmwegs beobachtete gegen 18 Uhr einen Mann bei dem Versuch, über einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung im Hochparterre zu klettern. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Zeuge den Mann angesprochen, der dann geflüchtet sei.

Mehr zum Thema Diebstahl in Neukölln Kondom-Dieb verletzt Ladendetektiv und Seniorin

Zeitgleich sah der Zeuge drei weitere Personen, die bereits in der Wohnung waren und durch ein Seitenfenster flüchteten. Die Polizei nahm einen 33-Jährigen und einen 35-Jährigen unweit des Windhalmwegs fest. Der geklaute Schmuck wurde in der Nähe des Hauses gefunden. (Tsp)