Noch in diesen Stunden durchsucht die Berliner Polizei die Räume einzelner Männer einer arabischstämmigen Großfamilie. Zuerst hatte die "Welt" über den Einsatz berichtet. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es Durchsuchungen in je zwei Häusern in Tiergarten und Kreuzberg gebe - bislang wurden vier Verdächtige festgenommen. Auf Fotos des Einsatzes ist zu sehen, dass mindestens ein Verdächtiger in der Pohlstraße abgeführt wurde.

Aus Justizkreisen hieß es, die Razzia richte sich gegen die berüchtigte Familie R., deren Wurzeln im Libanon und in der Türkei liegen. Angehörige des Clans, der mehrheitlich in Neukölln lebt, wurden wegen des Diebstahls der Goldmünze aus dem Bode-Museum und der Tötung eines Mannes in Britz im Jahr 2017 festgenommen. Mehrere Mitglieder gelten als Intensivtäter, oft geht es um Körperverletzung, Nötigung, Raub, Diebstahl und Hehlerei. Zuletzt wurden 77 Immobilien der Familie beschlagnahmt.

Einsatz am Morgen. Die Polizei durchsuchte mehrere Wohnhäuser. Foto: Paul Zinken/dpa

Diesmal allerdings soll es um Drogenhandel gehen. Das wäre insofern ungewöhnlich, als dass die Familie R. dabei bislang keine dominierende Rolle spielte. Dazu passt, dass Polizisten bestätigen an diesem Montag gehe man auch gegen Männer eines zweiten Clans vor - der sich mit den R. gemeinsam tätig gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies nicht, wird sich jedoch später dazu äußern. Auf Mutmaßungen unter Beamten, dass Dutzende Angehörige der Familie R. erst am Wochenende einen helfenden Sanitäter bedroht hätten, gingen weder Sprecher der Justiz noch der Polizei ein.

Gesichertes Beweismaterial, das bei den Durchsuchungen gefunden wurde. Foto: Paul Zinken/dpa

Die Gewerkschaft der Polizei zeigte sich erfreut. "Es ist immer schön, die Woche mit so einem Einsatz zu beginnen", teilte der Landeschef Norbert Cioma mit. "Im Kampf gegen die Hydra der organisierten Kriminalität ist es wichtig, regelmäßig Zeichen zu setzen und mit nachhaltiger Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden jenen auf die Füße zu treten, die unsere Gesetze missachten und meinen, sie könnten ohne Konsequenzen schwere Straftaten begehen."