Nach einer öffentlichen Fahndung ist ein 61-jähriger Mann in Berlin-Mitte festgenommen worden. Die Beamten ergriffen ihn Donnerstagfrüh in seiner Wohnung, wie die Polizei mitteilte.

Er soll Anfang Dezember an einer Straßenbahnhaltestelle am Alexanderplatz eine Beamtin so am Hals gewürgt haben, dass sie leicht verletzt ihren Dienst beenden musste. Sie hatte den Mann angesprochen, weil er nicht den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug. Das ist jedoch auf belebten öffentlichen Plätzen wie dem Alexanderplatz Pflicht in der Coronakrise.

Der Verdächtige war damals von Einsatzkräften zunächst festgenommen, dann aber wieder frei gelassen worden, obwohl dessen Identität noch nicht geklärt war.

Deshalb wurde am Mittwoch ein Foto veröffentlicht, um nach ihm zu suchen. Einen Tag später später konnte er nach Hinweisen aus der Bevölkerung ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (Tsp)