In Friedrichshain wurde am späten Samstagabend ein 44-Jährigen bei einem Streit lebensgefährlich verletzt.

Nach Zeugenaussagen war der Mann mit zwei Begleitern an der Kreuzung Am Oberbaum/Mühlenstraße unterwegs. Beim Überqueren der Fahrbahn in Richtung Stralauer Allee kam es zum Streit mit zwei Unbekannten, die ihn daraufhin angriffen. Dabei zog sich der 44-Jährige zwei Stichverletzungen an Bein und Brust zu. Als seine Begleiter zur Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.