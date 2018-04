Plötzlich schepperte es, Glas zerschellte an ihrem Wagen: Ein 23-jähriger Autofahrer und seine 21-jährige Beifahrerin kamen am Samstag in Friedrichshain mit dem Schrecken davon, als ein Mann eine Flasche gegen ihren VW Polo schleuderte, mit dem sie gerade durch die Rigaer Straße fuhren. An dem Wagen entstand Blechschaden.

Polizeibeamte nahmen den 30-jährigen Randalierer wenig später vorläufig fest. Er sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Vorwurf lautet: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Nach ersten Ermittlungen warf er die Flasche gegen 11.40 Uhr auf das Auto. Anschließend flüchtete er in ein nahes Wohnhaus. Weil der mutmaßliche Täter der linksextremen Szene angehören soll, hat der polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen.