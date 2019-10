Am Montagvormittag soll eine Sachbearbeiterin des Sozialamtes in Adlershof während einer Sprechstunde geschlagen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 49-jährige Mitarbeiterin kurz vor 12 Uhr in der Hans-Schmidt-Straße von einer 25-jährigen Antragstellerin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein.

Anschließend soll die Tatverdächtige noch den alarmierten 25-jährigen Wachdienstmitarbeiter beleidigt haben. Die Sachbearbeiterin musste ihren Arbeitstag beenden, um eine erlittene Nasenverletzung bei einem Arzt behandeln zu lassen. (Tsp)