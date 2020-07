In Berlin ist ein Mann auf einen fahrenden Betonmischer aufgesprungen, dessen Fahrer bewusstlos war. Ein Autofahrer beobachtete auf der Autobahn 113 nach Polizeiangaben vom Mittwoch, dass der Betonmischer in Schlangenlinien fuhr. Beim Vorbeifahren bemerkte er, dass der Fahrer des Lasters das Bewusstsein verloren hatte.

Mehr zum Thema Umgekippter Betonmischer in Berlin-Tiergarten Der Große Stern ist wieder frei

Sein 25-jähriger Beifahrer eilte daraufhin zu dem Betonmischer und sprang auf den Laster, der inzwischen in Schrittgeschwindigkeit fuhr. Im Führerhaus zog er den Polizeiangaben zufolge die Handbremse an und den Zündschlüssel ab, woraufhin der Betonmischer zum Stehen kam. Der 50-jährige Fahrer des Lasters wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)