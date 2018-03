Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Prenzlauer Berg sollen am Donnerstagnachmittag Schüsse gefallen sein. Wie die Polizei berichtet, soll eine Person gegen 17 Uhr 40 in der Kopenhagener Straße mit einer scharfen Schusswaffe mehrere Schüsse abgegeben haben. Das hätten Zeugen gegenüber den Ermittlern ausgesagt.

Der mutmaßliche Schütze soll gemeinsam mit weiteren Personen zu Fuß geflüchtet sein. Die andere Gruppe soll mit einem Auto davongefahren sein. Verletzte sind bislang nicht bekannt, die Kripo ermittelt. (Tsp)