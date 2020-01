Eine 74-Jährige ist Donnerstagnachmittag in Französisch Buchholz (Pankow) von der Straße abgekommen und in ein Gartencenter gefahren. Die Frau war gegen 16.30 Uhr auf dem Kalvinistenweg in Richtung Cunistraße unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen ein Auto streifte, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Sie fuhr weiter und stieß gegen einen geparkten Transporter. Dann durchbrach sie den Zaun zu einem Gartencenter, rammte vor dem Geschäft stehende Verkaufstische und krachte gegen die Fassade des Gebäudes. Die Fahrerin musste aus dem Auto geborgen werden und kam ins Krankenhaus.

Erst am Mittwoch war eine 81 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in Französisch Buchholz gegen die Mauer eines Supermarktes gefahren und gestorben. (Tsp)