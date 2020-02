Bei einem Unfall auf der Autobahn 12 ist nahe Briesen (Landkreis Oder-Spree) eine 48-jährige Frau tödlich verletzt worden. Vier Menschen wurden nach Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag außerdem verletzt. Die tote Frau und drei der vier Verletzten gehörten zu einer Familie - darunter war auch ein Kind.

Mehr zum Thema Fußgänger auf Autobahn von Wagen erfasst Nach tödlichem Unfall – A9 Richtung Berlin gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Auto, in dem auch die später tödlich Verletzte saß, gegen 4 Uhr morgens in einen Kleinlasttransporter. Ein Insasse im Kleintransporter wurde ebenfalls verletzt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Autobahn war in Richtung Polen vorläufig gesperrt. (mit dpa)