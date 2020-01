Am Samstagnachmittag hat sich ein Auto in Pankow mehrfach überschlagen – zwei Frauen wurden dabei schwer verletzt, drei Männer leicht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 28-jährige Fahrer gegen 15.15 Uhr mit vier Mitfahrern auf der Breite Straße in Richtung Rathaus Pankow unterwegs.

An der Ossietzkystraße kam der BMW aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und rammte auf dem Gehweg einen Poller. Das Auto überschlug sich mehrfach. Unter den Mitfahrern verletzten sich eine 27-jährige schwangere Frau und eine 30-Jährige schwer – sie kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer und zwei weitere Männer wurden leicht verletzt. Die Breite Straße blieb zwischen Ossietzkystraße und Pankgrafenstraße bis 20 Uhr gesperrt. (Tsp/ dpa)