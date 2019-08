Am Freitagabend brannte ein am Kiehlufer geparkter Pkw in Neukölln. Personen kamen nicht zu Schaden.

Als ein 51-jähriger Mann gegen 22.50 Uhr mit seinen Hund spazieren ging, fiel ihm der in Flammen stehende Renault auf. Alarmierte Einsatzkräfte löschten den Brand umgehend, der Pkw war vollständig ausgebrannt. Derzeit wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen, die Ermittlungen dauern an.

Aktuell brennen beinahe täglich Fahrzeuge in Berlin, bereits mehr als 330 seit Jahresbeginn. Auch am frühen Donnerstagmorgen sind wieder mehrere Autos in Flammen aufgegangen. (Tsp)